Quanto ha guadagnato Federica Brignone dopo la vittoria in Coppa del Mondo

Quanto valgono le vittorie della Brignone

Tanti premi vogliono dire anche tanti guadagni... in teoria. Perché in pratica, lo sci non è paragonabile a livello di montepremi ad altri sport come ad esempio il tennis o il ciclismo, o addirittura il calcio. Seppur nel suo straordinario palmarès la Brignone vanta ben 85 podi in carriera, solo 3 in meno del mitico Alberto Tomba, questa seconda Sfera di Cristallo appena vinta vale praticamente solo la gloria eterna. Ebbene sì perché la Federazione Internazionale di Sci (FIS) non ha previsto una somma per la sola conquista della Coppa del Mondo di slalom gigante. Il discorso però cambia se si valuta l'intera stagione, dove vengono messi in palio ben 712.000 euro, un montepremi che racchiude tutte le somme guadagnate in base ai risultati complessivi ottenuti. Ci sono i circa 60mila euro per la vittoria dell'oro in gigante ai Mondiali, i quasi 38mila euro per l'argento in SuperG ai Mondiali, gli oltre 492mila euro per 10 vittorie in Coppa del Mondo con 23mila euro per un secondo posto, 63mila euro per 5 terzi posto, quasi 10mila per un quarto posto, e 22mila per due quinti posto e infine 3.600 per un nono posto.