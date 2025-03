SUN VALLEY (STATI UNITI) - La discesa libera femminile di Sun Valley è stata cancellata per maltempo. Sorride Federica Brignone che ha vinto la Coppa del Mondo di sci alpino : è il secondo titolo iridato per l'azzurra dopo quello conquistato nel 2020. Segui la diretta .

21:40

Federica Brignone, regina di Coppa!

La storia della leggenda dello sci italiano in Coppa del Mondo si legge proprio nei numeri: 359 presenze (nona nella classifica all time), 37 vittorie, 83 podi sparsi nel mondo (ci è salita in 23 località diverse) che le hanno permesso di vincere quattro coppe di specialità (combinata 2019/20, gigante 2019/20, supergigante 2021/22 e discasa 2024/25) e ottenere dieci podi nelle classifiche finali di specialità fino al 2022/23. Era l'ottobre del 2009 quando fece il suo esordio in Coppa conquistando i suoi primi punti (chiuse al 21° posto nel gigante di Soelden).

21:35

Brignone da record: Tomba nel mirino

L'azzurra macina record su record: ha superato in un colpo solo Deborah Compagnoni (per numero di podi in gigante, 17) e diventa la migliore sciatrice italiana della storia dietro solo agli 88 podi di Alberto Tomba. Un record che, però, sembra destinato a vacillare.

21:30

Federica Brignone nella storia: la sua bacheca si arricchisce ancora

Serata indimenticabile per Federica che si prepara a sistemare in bacheca la sua seconda coppa di cristallo in carriera dopo quella conquistata nel 2020. La campionessa azzurra classe 1990, milanese di nascita e valdostana d'adozione, vanta anche tre medaglie olimpiche e cinque iridate, tra le quali gli ori nella combinata a Courchevel/Meribel 2023 e nello slalom gigante a Saalbach-Hinterglemm 2025, oltre a quattro Coppette di specialità.

21:24

Trionfo Brignone, alle 21:45 la consegna della Coppa di discesa

Federica Brignone riceverà alle 21:45 italiane la Coppa del mondo di discesa dopo l’annullamento della gara di Sun Valley. Per la coppa generale l’azzurra dovrà invece aspettare la conclusione delle Finals giovedì prossimo.

21:20

Coppa del Mondo, classifica finale di discesa: dominio Brignone

1. BRIGNONE Federica ITA 384

2. HUETTER Cornelia AUS 368

3. GOGGIA Sofia ITA 350

4. MACUGA Lauren USA 230

5. GUT-BEHRAMI Lara SVI 229

6. PIROVANO Laura ITA 209

21:16

Coppa del Mondo, classifica generale: Brignone guarda tutti dall'alto!

A tre gare dalla fine, Federica è aritmeticamente imprendibile per le sue avversarie. Prima tra tutti la svizzera Lara Gut-Behrami.

1. BRIGNONE Federica ITA 1454

2. GUT-BEHRAMI Lara SVI 1072

3. GOGGIA Sofia ITA 931

4. LJUTIC Zrinka CRO 790

5. RAST Camille SVI 718

6. HECTOR Sara SVE 692

7. ROBINSON Alice NZL 668

8. COLTURI Lara ALB 586

9. HUETTER Cornelia AUS 583

10. HOLDENER Wendy SVI 526

21:12

+++ Federica Brignone nella leggenda: vince la Coppa del Mondo di sci! +++

Complice la cancellazione della gara di discesa libera femminile, la valdostana conquista la seconda Coppa del Mondo generale della sua carriera e aggiunge alla bacheca anche la Coppa del Mondo di discesa. Federica è nella leggenda!

21:08

+++ Gara ufficialmente cancellata, trionfo Brignone! +++

Complice le avverse condizioni meteorologiche, neve copiosa nel pomeriggio e il troppo vento delle ultime ore, la gara della discesa femminile di Coppa del Mondo è stata cancellata.

21:03

Federica Brignone a un passo dal trionfo

In classifica generale l'azzurra è in vetta con 1454 punti, con 382 lunghezze di vantaggio sulla svizzera Lara Gut-Behrami, seconda a quota 1072, mentre nella graduatoria di specialità comanda sempre Brignone con 384 punti, davanti all’austriaca Cornelia Huetter, seconda a quota 368, mentre al terzo posto c'è Sofia Goggia con 350.

Sun Valley, Stati Uniti