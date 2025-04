Brignone esce dall’ospedale: "Nessun rimpianto, pronta a lottare. Olimpiadi? Non posso saperlo oggi" 

"L'unica cosa non toccatemi la gamba, vi prego (ride, ndr). La cosa principale è ringraziare intanto chi mi ha soccorso a Trento, come mi hanno preso i Carabinieri che hanno fatto di tutto veramente e soprattutto la Federazione…”. Federica Brignone torna a parlare dopo l'operazione e il terribile incidente: i microfoni sono tutti per lei all'uscita dall'ospedale. "Ero nei giorni più belli della vita ed è successa questa cosa. Succede se fai lo sciatore. Così è tosta, forse troppo. Ma ho ricevuto tanto affetto in questi cinque giorni. Io non so ancora quando ci vorrà per recuperare. Lavoreremo a step. Il prossimo sarà quello di iniziare fisioterapia. Inizierò già lunedì. Quello dopo sarà la tac che ci dirà come sta l’osso. Poi da lì in poi faremo il resto del programma, cercando di fare le cose nel miglior modo possibile. Mollare? Io non mollo, non è nella mia indole. Tutte le cose che succedono nella vita sono uno spunto e puoi trarne un insegnamento. Anche da questa situazione negativa usciranno cose positive".