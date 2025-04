La mamma di Brignone stupita: “Qualcuno è riuscito a criticarla dopo l’infortunio…”

Maria Rosa Quario, madre di Federica Brignone, in una invertista a Tg1 Mattina, ha parlato a poche ore dall'intervento subito dalla sciatrice azzurra e dalla notte passata in ospedale a Milano : "Federica l'ho vista ieri sera all'uscita dalla sala operatoria, era tardi. Era un po' dolorante, tanto tanto dispiaciuta, perché non ci voleva veramente in un momento così bello per lei dopo tutti i successi di questa stagione, è stata una tegola tremenda". Poi l'affondo: "Ho sentito che qualcuno ha criticato la sua scelta di partecipare al Campionato italiano ma lei lo ha sempre fatto. Lo sci si sa, a volte è una questione di centimetri, basta un piccolissimo errore, anche un po' di sfortuna e può succedere qualcosa di grave, di pericoloso, come successo ieri. Può succedere anche di molto peggio come purtroppo è successo a inizio stagione con Matilde Lorenzi".

Brignone, l'augurio della mamma

Quario, ex sciatrice, entra nel dettagli: “In questo caso è una gamba malmessa ma sono sicura che Fede abbia tutte le intenzione di lavorare per tornare quella di prima già da oggi. Spero che abbia potuto dormire questa notte. Ricordo quando ero giovane, gli Italiani erano l'occasione per incontrare le campionesse. Erano uno stimolo e un esempio. Fede lo ha fatto anche per rispettare lo sport. I campionati italiani sono una gara importante e che va onorata. Da lunedì avrebbe dovuto riprendere gli allenamenti, tutto il mese di aprile viene sfruttato per fare test sui materiali, non è che avrebbe dovuto essere in vacanza. Magari questo infortunio poteva succedere in vacanza o in un allenamento, la vita è così, bisogna accettare quello che succede e cercare di tornare come si era prima e lavorare per il proprio obiettivo che per Fede è tornare in pista forte come prima. Le auguro di dimostrare da oggi in poi che è davvero forte, come lo ha dimostrato in pista, anche in questo recupero. Abbiamo ricevuto tanti messaggi belli e stavolta per una cosa negativa. E' la vita che ti porta su e ti porta giù”.