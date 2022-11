Ocean Race, il Coni presenta "Genova The Grand Finale 2022-23”

MILANO - “ The Ocean Race – Genova The Grand Finale 2022-23 ”, ovvero la più lunga e impegnativa regata del mondo , si concluderà a Genova per la prima volta nella storia della competizione. L'evento, uno dei più importanti della disciplina velistica insieme ai Giochi Olimpici e alla Coppa America , verrà presentato domani, martedì 22 novembre alle 10.30, nel Salone d’Onore del Coni a Roma : la regata partirà infatti dal porto spagnolo di Alicante il 15 gennaio 2023 e toccherà nove città internazionali tra Europa, Africa e Americhe , per poi concludersi nel capoluogo ligure nell’ estate del 2023 .

Coppa America, esordio di Luna Rossa. Spithill: "Grande giornata"

Presentazione Ocean Race: ci saranno Abodi e Malagò

Interverranno alla presentazione di “Genova The Grand Finale” il ministro per lo Sport Andrea Abodi, il presidente del Coni Giovanni Malagò e la vicepresidente Silvia Salis, il presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre, il Race Chairman della regata Richard Brisius, il sindaco di Genova Marco Bucci, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, la presidente del Comitato “Genova The Grand Finale” Evelina Christillin e il velista oceanico Mauro Pelaschier. Moderatore dell’incontro sarà il giornalista Michele Corti, presidente del Gruppo Ussi Liguria e responsabile dell’Ufficio Stampa di “Genova The Grand Finale”.

Verso Genova "The Grand Finale": un anno all'arrivo di The Ocean Race

L'Italia e The Ocean Race: legame indissolubile

L'Italia, storia e amarcord alla mano, ha sempre avuto un grande rapporto con The Ocean Race. Alla prima edizione del 1973, quando la regata era conosciuta con il nome di Whitbread Around the World Race, parteciparono ben tre equipaggi italiani. Nel corso degli anni sono stati ben 11 i team e oltre 130 i velisti a partecipare all’evento, oltre a molte aziende di assoluta eccellenza, cantieri, accessoristi, consulenti tecnici che hanno dato il loro importante contributo.