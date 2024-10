Luna Rossa diretta contro Britannia: ko in finale di Louis Vuitton Cup LIVE

Aggiorna

BARCELLONA - Ineos Britannia vince la Louis Vuitton Cup. Nulla da fare per Luna Rossa, sconfitta con il punteggio di 7-4 dopo la sconfitta nella prima regata di oggi. Gli inglesi vanno così in finale dell'America’s Cup contro New Zealand. Segui la diretta.

15:50 Luna Rossa, non riesce l'impresa Servivano due vittorie per pareggiare la serie e andare alla regata decisiva. Luna Rossa invece ha perso subito alla prima regata della giornata, con il trionfo di Ineos. 15:35 Delusione Luna Rossa, Bruni amaro dopo la sconfitta Francesco "Checco" Bruni, timoniere dell'imbarcazione italiana con Jimmy Spithill, ha commentato il ko: "Abbiamo fatto un grande lavoro come squadra, sono orgoglioso di quanto fatto e voglio ringraziare tutti. E' un momento duro per me e per tutto il team". LEGGI TUTTO 15:20 Luna Rossa, errori e sfortuna nella sconfitta in finale Luna Rossa paga a caro prezzo i problemi tecnici accusati e alcune partenze sbagliate durante la finale, decisivi per la sconfitta 7-4 contro Ineos Britannia. 15:05 Ineos sfida New Zealand nell'America's Cup Il prossimo appuntamento è il 12 ottobre per l'America’s Cup tra Team New Zealand e Ineos Britannia. Anche in questo caso sarà al meglio delle 13 regate. 14:50 Luna Rossa, il sogno è finito: ko in finale Il sogno di Luna Rossa si ferma in finale. L'equipaggio italiano oggi non ha sbagliato nulla, ma Ineos Britannia è stata semplicemente superiore, prendendosi la Louis Vuitton Cup e un posto nella finale dell'America's Cup. 14:37 +++ Ineos Britannia vince la Louis Vuitton Cup +++ Nulla da fare per Luna Rossa: Ineos Britannia vince la regata e la Louis Vuitton Cup con il punteggio di 7-4. 14:35 Luna Rossa, serve un miracolo Inizia l'ultimo lato di poppa, con Luna Rossa dietro di 150 metri. Serve un miracolo per vincere questa regata. 14:32 Ineos riprende vantaggio, Luna Rossa non molla Dopo lo spavento, Ineos riprende vantaggio a 100 metri. Luna Rossa però non molla: la gara sarà decisa nel finale. 14:26 Luna Rossa c'è! Ineos rimontata Virata decisiva, con Luna Rossa che si porta a soli 30 metri da Ineos. Rimonta quasi completata, la gara è totalmente riaperta. 14:23 Ineos tiene il vantaggio, Luna Rossa ci prova Spinge al massimo Luna Rossa, ma Ineos tiene il vantaggio di 150-200 metri. Siamo a metà gara, serve un'occasione all'imbarcazione italiana per la rimonta. 14:19 Luna Rossa non molla Fuori dal secondo gate Luna Rossa riduce lo svantaggio, ora intorno ai 150-200m. 14:14 Ineos Britannia prende vantaggio su Luna Rossa Ora in testa Ineos Britannia, che procede senza sbavature e guadagna 300m di vantaggio su Luna Rossa. 14:10 Luna Rossa-Ineos Britannia: si parte! Condizioni favorevoli e imbarcazioni che prendono velocità: si parte! Luna Rossa e Ineos Britannia escono parallele. 14:03 Manca poco alla partenza: vento a dieci nodi Manca pochissimo alla partenza, fissata alle 14:10. Vento per ora a 10 nodi. 13:55 Malagò incoraggia Luna Rossa: "Siamo orgogliosi" "Su Luna Rossa che fosse una finale complicata si sapeva, ma domani è un altro giorno. Siamo orgogliosi di quello che sta facendo e sappiamo quanto c'è di italiano in questa barca che rappresenta tante cose”. Queste le parole di Giovanni Malagò, presidente del Coni. 13:45 Luna Rossa, il coach: "Arrendiamoci solo da morti” Un discorso emozionante, carico di significato, con un solo tema al centro: vietato arrendersi. Max Sirena, team director e skipper di Luna Rossa, ha parlato a tutto l’equipaggio dopo il doppio ko contro Ineos Britannia. LEGGI TUTTO 13:30 Luna Rossa, Fiamingo e Paltrinieri tifosi speciali A supportare l'imbarcazione italiana ci sono anche Rossella Fiamingo e Gregorio Paltrinieri.

13:15 Luna Rossa, serve l'impresa contro Ineos Britannia Ieri Ineos Britannia si è portata sul 6-4 dopo le due vittorie dell’altro giorno. Alla barca italiana serve vincere oggi in entrambe le gare, per andare sul 6-6 e giocarsi tutto all’ultima regata. All'imbarcazione inglese serve invece una sola vittoria per chiudere questa finale. 13:05 Luna Rossa-Britannia Ineos, dove vederla in tv La regata tra Luna Rossa e Britannia Ineos verrà trasmessa su Sky Sport Uno, Sky Sport America's Cup e in chiaro su Italia 1. L'evento potrà essere seguito anche in diretta streaming su Sky Go, NOW, Mediaset Infinity, canale YouTube della America's Cup. Barcellona

