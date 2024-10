Delusione Luna Rossa, Bruni non ci sta: "Avevamo le carte per l'America's Cup"

BARCELLONA (Spagna) - La delusione è tantissima, ma Luna Rossa esce a testa alta dall'America's Cup, nonostante la bruciante sconfitta nella finale della Louis Vuitton Cup contro Ineos Britannia. Poco dopo il definitivo 7-4 per gli inglesi, maturato oggi nell'ultimo match-race della coppa degli sfidanti, Francesco "Checco" Bruni, timoniere dell'imbarcazione italiana con Jimmy Spithill, ha commentato il ko con amarezza: "Abbiamo fatto un grande lavoro come squadra, sono orgoglioso di quanto fatto e voglio ringraziare tutti. È un momento duro per me e per tutto il team. Non siamo riusciti a portare a termine il lavoro. Ci hanno fatto sognare, ma Luna Rossa tornerà forte. È dura, pensavamo di avere la barca per la finale e di potercela giocare con New Zealand. Non ci siamo riusciti e questo è un grande dispiacere".