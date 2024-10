Luna Rossa perde e Spithill annuncia il ritiro: il discorso emozionante

BARCELLONA (SPAGNA) - Ha lottato, ci ha creduto ed è già pronto a guardare oltre, Jimmy Spithill, esperto timoniere di Luna Rossa, coglie l'occasione del congedo dell'imbarcazione italiana, sconfitta in finale di Louis Vuitton Cup da Ineos Britannia, per annunciare anche il suo, di congedo. Il veterano di America's Cup, senza il velo di un ripensamento, annuncia l'addio alle regate, per lasciare spazio alle nuove generazioni.