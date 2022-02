Covid, l’annuncio di De Luca: “Campania verso zona bianca”

La Campania potrebbe passare in zona bianca già dalla prossima settimana. I dati sull’emergenza sanitaria sono in miglioramento nelle regione, così come nel resto del Paese, e il presidente Vincenzo De Luca auspica un passaggio alla zona con meno restrizioni. "Ci aspettiamo dalla cabina di regia il passaggio della Campania in zona bianca, un dato poco più che simbolico, ma che conferma la qualità del lavoro fatto sulle vaccinazioni”, ha riferito De Luca a margine della conferenza stampa di presentazione della nuova sanità territoriale. “Abbiamo il miglior risultato tra le regioni italiane per il tasso di occupazione delle terapia intensive, tenendo conto che da noi i post disponibili sono 800, rispetto ai mille del Veneto, che però conta in milioni di abitanti meno della Campania”.