Ucraina: Facebook toglie la censura ai post contro la Russia

Meta permetterà ad alcuni iscritti di Facebook e Instagram di postare contenuti contro l'esercito russo che ha invaso l' Ucraina. I post che incitano all'uccisione degli invasori e i loro capi saranno permessi solo in alcuni Paesi, più precisamente in: Armenia, Azerbaigian, Estonia, Georgia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Russia, Slovacchia e Ucraina.

La richiesta dell'ambasciata russa

In risposta a ciò, l'ambasciata della Russia negli Stati Uniti ha chiesto a Washington di porre un freno alle "attività estremiste" del gruppo di Zuckerberg. "Chiediamo alle autorità di fermare le attività estremiste di Meta e prendere misure per portare i responsabili di fronte alla giustizia", si legge in un messaggio su Twitter. Meta avrebbe deciso di allentare anche la censura sui post che invocano la morte per Vladimir Putin e Alexandr Lukashenko.