Maradona, "cosa ha fatto per Cristina D'Avena": incredibile rivelazione!

Diego Armando Maradona era pazzo di Cristina D'Avena. A svelare il curioso retroscena è stato Marino Bartoletti, alla presentazione del suo nuovo libro Il ritorno degli Dei. Il giornalista ha sempre avuto un rapporto molto stretto con El Pibe de Oro e nel 1989 è stato addirittura invitato al suo matrimonio in Argentina con Claudia Villafane. Bartoletti ha ricordato un aneddoto relativo al periodo in cui conduceva la trasmissione sportiva Pressing, nei primi anni Novanta.

Il retroscena di Bartoletti

"All’epoca davamo cinque milioni di lire in sterline d’oro per ogni comparsata, ma se Ruud Gullit pretese per mano della moglie l’intero cachet a un cambio il più favorevole possibile, Diego mi disse che se gli avessi detto un’altra volta di prendere quei soldi mi avrebbe tolto l’amicizia - ha raccontato Bartoletti - Anzi no, mi chiese una cosa: tutte le audiocassette di Cristina D’Avena che editavamo noi di Mediaset tramite la Jolly: quindi Maradona in trasmissione ci costò 2700 lire”.