Russia, in arrivo nuove sanzioni da Ue e Stati Uniti

L’Unione Europea e gli Stati Uniti sono pronti a varare un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia . A spingere i due alleati sono state le scioccanti immagini provenienti da Bucha , dove è avvenuto un massacro di civili da parte dell’esercito di Putin. "Siamo colpiti dalle nuove immagini satellitari di ciò che è accaduto a Bucha e dobbiamo reagire”, ha detto il Commissario europeo per l’Economia Paolo Gentiloni. "Credo che la determinazione degli Stati membri a rafforzare le sanzioni contro la Russia sia totale", ha aggiunto il Ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire. "Il principio chiave delle sanzioni è l'unità dei Ventisette. Questo è ciò che le rende efficaci, che dà valore alla loro applicazione contro lo stato russo e contro Vladimir Putin”.

Sanzioni alla Russia: in cosa consisteranno

Domani, il Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea (Coreper) dovrebbe approvare un pacchetto che conterrà divieti relativi all'import di prodotti russi e all'export verso Mosca, in particolar modo materiali di costruzione. Potrebbe ampliarsi anche la platea di oligarchi da sanzionare. Sul tavolo anche l’adozione di un meccanismo per evitare che la Russia aggiri i divieti. Nel pacchetto potrebbe essere inserito anche il divieto dei porti europei a navi e prodotti russi. Per CNBC, potrebbe arrivare anche una stretta sull'affitto di aerei, sui prodotti d’acciaio e ulteriori restrizioni all’import ed export di beni di lusso.

Sanzioni alla Russia: c’è il nodo energia

Il nodo principale è rappresentato dalle fonti di energia. Nonostante l’embargo chiesto dalla presidente del Parlamento, Roberta Metsola, si dovrebbe andare verso un taglio parziale delle forniture ed è più probabile che riguardi carbone e petrolio, mentre sembra escluso un taglio netto per quanto riguarda il gas. "Al momento non è possibile tagliare le forniture", ha spiegato il titolare delle Finanze Christian Lindner.