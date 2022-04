Ucraina, grazie agli AirPods tracciata la ritirata russa

Vitaliy Semenets, originario di Hostomel (cittadina a nord-ovest di Kiev), è il protagonista di un'incredibile vicenda avvenuta nei giorni scorsi in Ucraina. Dopo essere stato derubato dei suoi AirPods da parte di alcuni soldati russi, l'uomo ha avuto una brillante idea per rintracciarli, utilizzando la funzione di geolocalizzazione. In breve tempo si è reso conto che ad avere sottratto i dispositivi erano stati i russi, ma ora era in grado di tracciare la loro ritirata. Come riferito da Times London, l'ucraino è riuscito quindi in tempo reale a seguire i movimenti degli uomini di Putin.