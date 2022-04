Giappone, calamaro gigante trovato vivo in spiaggia!

Incredibile ritrovamento nella città di Obama in Giappone, dove un pescatore intorno alle 10 del mattino si è imbattuto in un calamaro gigante spiaggiato sulla costa di Ugu. L'esemplare ha nuotato verso la spiaggia, dove poi ha concluso il suo viaggio. Le eccezionali dimensioni del calamaro hanno destato l'inevitabile curiosità dei bagnanti e degli abitanti del luogo. Sul posto sono arrivati anche alcuni esperti del Echizen Matsushima Aquarium che hanno tentato di misurare l'animale, trovando non poche difficoltà.