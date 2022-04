Covid, la quarta dose serve? "È un'opportunità in più"

La quarta dose di vaccino Covid "è un'opportunità in più per rafforzare la propria protezione". A farlo sapere a La Stampa il direttore dell'Aifa Nicola Magrini. Protezione che comunque "è attiva grazie al primo booster, ma tende a calare progressivamente". "Ricevere una dose adesso - ha aggiunto l'esperto - non comporta alcun rischio e consente di arrivare a ottobre con un livello di protezione più alto". Attualmente, però, le somministrazioni di quarte dosi non decollano: pochi italiani, infatti, si sono sottoposti nuovamente alla vaccinazione.