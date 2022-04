China Suarez, la reazione a sorpresa alla domanda su Icardi

Continua lo scandalo legato a Mauro Icardi e Wanda Nara, con un presunto riavvicinamento di China Suarez all'attaccante del Psg quando era in visita in Argentina. L'attrice è stata fermata dal giornalista di Partners of the Show che ha fatto diverse domande, tra le quali ha smentito che una delle sue ultime canzoni sia dedicata al calciatore argentino. A sorprendere però è stata la reazione di China Suarez sulle ultime voci riguardo il suo legame con Icardi. L'attrice infatti ha deciso di non rispondere, tornando nella sua auto e salutando il giornalista con un sarcastico "Molto gentile, arrivederci".