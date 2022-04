Dramma Mariupol, Zelensky: "Un campo di concentramento russo"

Continua la guera in Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di cercare di distruggere il Donbass e tutti coloro che vi abitano. "I continui e brutali bombardamenti, i continui attacchi russi alle infrastrutture e alle aree residenziali, mostrano che la Russia vuole svuotare questo territorio da tutte le persone. Pertanto, la difesa della nostra terra, la difesa del nostro popolo, è letteralmente una lotta per la vita", ha detto nel suo discorso video notturno alla nazione. "Se gli invasori russi sono in grado di realizzare i loro piani anche parzialmente, allora hanno abbastanza artiglieria e aerei per ridurre l'intero Donbass in macerie. Come hanno fatto con Mariupol", ha aggiunto, descrivendo quest'ultima come un "campo di concentramento russo tra le rovine".