Pupo: "Il ministro russo Lavrov mio fan, ama Gelato al cioccolato"

Pupo e il rapporto con la Russia

"Ho deciso di stare un po' lontano dalla televisione e fare i miei concerti perché poi sai mi fanno le domande sulla Russia e io non voglio rispondere. Io non parlo di queste cose, io sono per la non semplificazione di queste storie, quindi preferisco non prendere parte ai programmi tv”, ha confessato Pupo, che fino allo scorso anno era opinionista al Grande Fratello Vip. “Io ho rilasciato molte interviste in questi ultimi tempi parlando del mio rapporto che dura da 50 anni con la cultura popolare russa; - ha aggiunto - io sono anche un buon esperto di letteratura, di matematica, di musica russa, però poi quando mi invitano a parlare di queste cose in Italia non c'è, a mio avviso, il clima giusto per poter esprimere, se non in un contesto di semplificazione che non amo, quello che in realtà dovrebbe essere discusso. Vogliamo la pace, vogliamo la pace nel mondo”.

Il legame di Pupo con l'Ucraina

“Per Pasqua mi sono anche scambiato gli auguri con l'ambasciatore ucraino, lo conosco molto bene perché abita a 100 metri da casa mia a Roma e sono andato spesso da lui perché io sono dalla parte della gente, sia degli ucraini che dei russi, che sono dei cugini”, ha inoltre fatto sapere Pupo in radio.