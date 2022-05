Eva Henger trasportata in ospedale a Roma

Eva Henger continua a rimanere in ospedale. Nei giorni scorsi l'attrice è rimasta vittima di un incidente in Ungheria insieme al marito Massimiliano Caroletti, che l'ha costretta ad un ricovero ospedaliero in codice rosso. Nelle ultime ore la soubrette ha lasciato Gyor (la città in cui era stata trasportatato dopo l'incidente) per essere trasferita a Roma, dove potrà ricevere cure migliori.