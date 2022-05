Bandiere Blu: le località premiate per il 2022

La Foundation for Environmental Education ha assegnato anche quest'anno la Bandiera Blu a 210 Comuni rivieraschi e 82 approdi turistici che si distinguono per la qualità delle acque e per i servizi. Rispetto al 2021 sono state premiate 9 località in più. Per aggiudicarsi l'ambito riconoscimento non occorre avere solo un mare limpido e cristallino, occorre infatti disporre di un sistema efficiente e completo di servizi.