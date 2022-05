La figlia di Putin ama uno Zelensky: che beffa per il leader russo!

Katerina Tikhonova Putina, figlia minore di Putin, ama uno Zelensky. Non Volodymyr, come il presidente ucraino, ma Igor: si tratta di un ballerino russo, ex direttore del Balletto di Stato di Monaco. A rivelarlo il sito russo d'informazione indipendente Vashnie Istorii, asssociato al settimanale tedesco Der Spiegel. Katerina, classe 1986, è la figlia che il leader russo ha avuto dall'ex moglie Ljudmila Putina. I due, che sono stati sposati dal 1983 al 2014, hanno anche un'altra erede, Maria.