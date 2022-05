Putin a Macron: "Pronti al dialogo, Kiev non seria"

Il recente colloquio telefonico tra Vladimir Putin e Emmanuel Macron è durato due ore e dieci minuti, durante i quali il capo del Cremlino si è dichiarato disposto al dialogo , asserendo altresì che il governo ucraino non è serio. Secondo quanto riferito da Mosca, il leader russo ha informato il suo omologo sui dettagli "dell'operazione speciale" in Donbass , ma anche sull'evacuazione dei civili dall'acciaieria di Azovstal .

La richiesta del Cremlino

Putin ha riferito a Macron che i Paesi europei ignorano i crimini di guerra che i soldati ucraini avrebbero commesso, così come il bombardamento delle città del Donbass. Il leader russo ha altresì invitato l'Occidente a non fornire più armi a Kiev. Da parte del presidente francese è stata espressa anche preoccupazione per l'insicurezza alimentare globale che si è venuta a creare in seguito al conflitto. Per Putin la causa di tutto ciò sono invece le sanzioni contro la Russia.