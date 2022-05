Roma-Feyenoord, la denuncia shock: "Tifosi romanisti palpeggiati e derubati"

"Sono stata palpata sul seno e sul fondoschiena ai controlli degli steward allo stadio. I tifosi romanisti sono stati depredati, ci hanno tolto persino le monete dai portafogli. Le autorità locali facevano finta di non capire", è iniziato così il racconto di Maria Torelli, tifosa romanista presente a Tirana, in Albania, per la finale di Conference League Roma-Feyenoord. "A Tirana abbiamo trovato una situazione abbastanza tranquilla, i problemi si sono presentati ai controlli allo stadio perché abbiamo dovuto passare tre file di controlli, ma sono stati dei controlli incredibili perché siamo stati depredati, ci hanno levato le monete in euro direttamente dai portafogli, i caricatori e tanti altri oggetti che non erano vietati dal regolamento né dello stadio né della Uefa", ha detto ai microfoni de Il Diabolico e il Divino in onda su New Sound Level.

"I tifosi romanisti spogliati di tutto" "Sono stata sottoposta a una perquisizione illegittima, sono stata palpata sul seno e sul fondoschiena senza

alcun motivo, avevo una mogliettina e non potevo assolutamente nascondere nulla. È stata una donna a

perquisirmi ma è comunque una molestia, è un tipo di perquisizione illegittima", ha continuto la Torelli. E poi ancora: “Le autorità locali facevano finta di non capire, i tifosi della Roma sono stati spogliati di tutto. Ho provato a rivolgermi alle comunità locali e nessuno parlava italiano, probabilmente fingevano. Mi sono rivolta a dei funzionari italiani che mi hanno detto che non potevano fare nulla per difetto di giurisdizione. Il tifoso della Roma è stato spogliato di tutto. Fuori ci hanno tolto le monete, in più i tifosi del Feyenoord hanno addirittura fatto entrare i fumogeni. Siamo stanchi di questa stigmatizzazione del tifoso".