Covid, nuovo allarme: la sottovariante BA.5 è più contagiosa

Il Covid-19 continua a circolare in Italia e nel resto d'Europa. Dalle ultime analisi sul virus è emerso che la s ottovariante BA.5 è più trasmissibile rispetto alle altre sottovarianti di Omicron a causa di almeno due mutazioni che le permettono di legarsi alle cellule umane in modo più efficace. I dati sono pubblicati sulla piattaforma BiorXiv, che accoglie studi non ancora sottoposti alla revisione della comunità scientifica, e sono il risultato di una ricerca condotta in Giappone e coordinata da Izumi Kimur, dell'Univesità di Tokyo. "Questo spiegherebbe l'aumento dei casi in Portogallo - ha detto all'Ansa il virologo Francesco Broccolo, dell'Università Bicocca di Milano - e indica che è davvero prematuro affermare che il virus SarsCoV2 si stia indebolendo ".

Impennata di casi Covid in Portogallo

Intorno al 20 maggio la circolazione della BA.5 in Portogallo era già aumentata al 37%. Sono almeno tre, ha rilevato Broccolo, i motivi che permettono di mettere in relazione la presenza della BA.5 con l'aumento dei casi in Portogallo. Il primo consiste nel fatto che "le sottovarianti BA.4 e BA.5 sono molto simili fra loro perché hanno entrambe la mutazione L452R, che da sola è in grado di far cambiare moltissimo la struttura della proteina Spike, con la quale il virus aggancia le cellule umane". Poi ha aggiunto: "Non è una mutazione nuova perché il il virus l'aveva già selezionata nelle varianti Delta e Lambda e la sua presenza aumenterebbe il numero di riproduzione, ossia renderebbe le due sottovarianti più contagiose rispetto ad altre sottovarianti di Omicron, come BA.1 e BA.2".