La Russia è tornata a puntare il dito contro l'Occidente. Mosca ha accusato l'Europa di aver interrotto le linee di comunicazione costringendo il ministro degli Esteri Sergei Lavrov a cancellare un viaggio in Serbia. Bulgaria, Macedonia del Nord e Montenegro hanno vietato il transito nel loro spazio aereo per il volo diretto a Belgrado. "La nostra diplomazia non ha ancora padroneggiato la capacità di teletrasportarsi", ha affermato il ministero.