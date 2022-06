Tacconi migliora, il figlio Andrea pubblica il messaggio scritto dal papà

Stefano Tacconi continua a migliorare le proprie condizioni di salute dopo l'ischemia che lo ha colpito lo scorso 23 aprile. L'ex portiere della Juve ha subito una nuova operazione nelle ultime ore per poter iniziare a proiettarsi verso il periodo di riabilitazione. E' il figlio Andrea a confermare i rassicuranti miglioramenti attraverso una storia Instagram commovente. Sul proprio profilo, il primogenito di Stefano ha pubblicato un bigliettino sul quale si possono vedere delle scritte fatte proprio dall'ex calciatore. Questo quanto scritto da Andrea: "Subito dopo l'operazione papà ha fatto capire di voler scrivere qualcosa. S+L (l'iniziale sua e di mia mamma) con love". Un messaggio d'amore per la propria moglie molto emozionante e un segnale incoraggiante per il futuro.