Bortuzzo al concerto di Ultimo, ragazza disabile lo accusa: "Privilegiato!"

Manuel Bortuzzo al centro della bufera. Stando a quanto raccontato da Chiara, admin della pagina Instagram VenetoAccessibility, attiva sul tema dell’accessibilità ai concerti, l'ex nuotatore avrebbe avuto una posizione privilegiata al concerto di Ultimo che si è tenuto di recente al Circo Massimo di Roma. La ragazza ha ricordato che nei concerti l’aerea dedicata ai disabili è generalmente posta molto lontano dal palco, anche per garantire che siano rispettate le norme di sicurezza. Si è chiesta quindi come abbia fatto Bortuzzo ad assistere al concerto da una distanza tanto ravvicinata : dopo averlo contattato sarebbe però stata bloccata sui social network.

Bortuzzo e la polemica al concerto di Ultimo

"Che bravo Manuel Bortuzzo, beato te che sei vip e puoi vederti Ultimo da sotto il palco. Vorrei sapere, il resto dei ragazzi in carrozza dove sono stati esiliati? Lì con te vero? - ha affermato la disabile - E soprattutto visto che si parla sempre di sicurezza, disabilità, concerti, perché allora tu sei lì tranquillo? Qualcuno era al Circo Massimo a vedere Ultimo? Ps. Grazie per avermi bloccato, bella figura di m***! Coda di paglia?". Al momento il diretto interessato non ha ancora replicato a tali accuse.