Elon Musk ha avuto una storia con Mrs Google? Arriva la smentita

Elon Musk e Sergey Brin hanno rotto la loro amicizia dopo che il co-fondatore di Google avrebbe scoperto la tresca dell'amico con la sua attuale moglie Nicole Shanahan . A lanciare la notizia è stato il Wall Street Journal, dove si è ance fatto riferimento a come il fondatore di Tesla aveva spesso parlato sui social delle sue visite a casa dell'amico, nella Silicon Valley. Il presunto flirt tra il tycoon e Mrs Google risalirebbe allo scorso autunno.

Il tradimento

Un tradimento, che sarebbe stato la causa del divorzio della coppia per "differenze irriconciliabili", come riportato dalle carte depositate in tribunale. Il presunto tradimento sarebbe avvenuto a Miami durante la settimana espositiva dell'Art Basel, agli inizi di dicembre, quando la coppia era già separata ma viveva ancora insieme. Nello stesso periodo anche il patron di Tesla era tornato single dopo aver lasciato la sua partner, la cantante Grimes. Pare che agli inizia del 2022 Musk e Brin si siano incontrati ad una festa ed il tycoon si sarebbe inginocchiato scusandosi e implorando perdono.

La smentita di Elon Musk

Dopo le rivelazioni del Wall Street Journal è arrivata la smentita del tycoon. La replica di Musk è arrivata su Twitter, dove ha definito la notizia "totalmente falsa". Il patron di Tesla e Brin pare siano ancora amici e che "ieri sera erano a una

festa insieme!". Poi ha precisato: "Ho incontrato Nicole due volte in questi tre anni e sempre con altre persone intorno. Non c'è stato nulla di romantico".

Musk e Brin: storia di un'amicizia finita

Il co-fondatore di Google e il patron di Tesla erano legati da un'amicizia strettissima. Nel 2008 si registrò un sostegno finanziario da parte di Brin nei confronti di Tesla, staccando un assegno da 500mila dollari per aiutare Musk con Tesla. E lui, successivamente, gli regalò uno dei primi suv elettrici. Poi il tradimento e la rottura dei rapporti, con Brin - l'ottavo uomo più ricco al mondo - che ha anche ordinato ai suoi advisor finanziari di vendere tutte le sue quote nelle società di Musk.