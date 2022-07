Jennifer Lopez, concerto privato a Capri: da Di Caprio alla Gregoraci, tutti i vip presenti

Questa sera Capri si prepara all'evento clou dell'estate organizzato dall'e-tailer multibrand del lusso LuisaViaRoma con Unicef, al quale prenderanno parte tantissimi vip. Il gala benefico andrà in scena alla Certosa di San Giacomo e prevederà l'esibizione di Jennifer Lopez: tutto è pronto per il suo concerto privato.