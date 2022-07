Principe Carlo avrebbe accettato una donazione da 1,2 milioni dalla famiglia bin Laden

Per i reali inglesi e la regina Elisabetta II non c'è pace: un nuovo scandalo fa remare Buckingham Palace. Stando alle rivelazioni fatte dal Sunday Times, ripreso anche da altri media britannici, nel 2013 il principe Carlo avrebbe accettato un milione di sterline di una donazione per il suo fondo caritatevole dalla famiglia bin Laden, a cui apparteneva anche il capo terrorista fondatore di Al Qaida, Osama, morto durante un blitz americano in Pakistan due anni prima.