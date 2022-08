Jlo e Ben Affleck, spunta il certificato di nozze: i dettagli

Alcune curiosità

Dopo 20 anni di lontananza, la coppia ha deciso di riprovarci. Affleck pare abbia chiesto a Jennifer di sposarsi mentre lei stava facendo un bagno di schiuma. Come riportato People, la Lopez ha scritto nella sua newsletter: "Sabato sera, nel mio posto preferito al mondo, il mio bellissimo amore si é inginocchiato e ha chiesto la mia mano". Ovviamente la risposta dell'attrice è stata positiva, quindi la fuga a Las Vegas per le nozze. Ma è previsto anche un'altra cerimonia alla presenza della famiglia e degli amici. Pare che il wedding planner che si occuperà dell'organizzazione sia Colin Cowie, una celebrità in questo campo. Una fonte di Page Six ha riferito che i festeggiamenti dureranno più giorni.