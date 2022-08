"Wanda Nara si è sposata solo per soldi": la reazione è furiosa

Non c'è pace per Wanda Nara. Dopo aver smentito la presunta crisi con Mauro Icardi l'imprenditrice argentina si è dovuta difendere da un pesante attacco di un hater. Su Twitter la 36enne è stata accusata di essere ricca e famosa solo grazie ai suoi matrimoni. Prima quello con Maxi Lopez, poi quello con l'attaccante del Paris Saint-Germain che va avanti dal 2014 nonostanti i continui gossip e pettegolezzi. Attacco che Wanda non ha particolarmente gradito, tanto da rispondere per le rime: "Non credo che il mio stato civile sia importante, sono molto più della donna di, ho abbastanza entrate per decidere della mia vita senza dipendere da nessuno. Se scelgo di stare con chi voglio è per amore della mia famiglia. Vale più di ogni altra cosa". Ma non è finita qui...