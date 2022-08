Una marcia contro Wanda Nara: "Persona orribile"

Wanda Nara al centro della bufera in Argentina dopo le ultime dichiarazioni di Carmen Cisnero, la sua ex domestica. La donna, la stessa alla quale l'imprenditrice si rivolge nel famoso audio in cui parla di divorzio da Icardi, ha denunciato i suoi ex datori di lavoro per sfruttamento. Ora ha lasciato l'Italia, dove ha vissuto per anni, ed è protagonista della tv sudamericana: il suo caso è trattato da diversi programmi. Il racconto di Carmen - che ha parlato di maltrattamenti, stipendi mai arrivati e schiavismo - ha fatto arrabbiare altre colf e domestiche che hanno deciso di protestare, con tanto di marcia, contro Wanda.