Icardi nega il divorzio con Wanda Nara e tuona: "Fate pena"

Nessuna rottura tra Mauro Icardi e Wanda Nara . Almeno stando all'ultimo messaggio condiviso dall'ex attaccante dell'Inter sui social network. "Non so chi mi fa più pena, se chi inventa cose sulle mia vita o chi ci crede", ha scritto il calciatore su Instagram. Nella storia Maurito ha taggato la moglie-agente con tanto di cuore rosso . Nessuna replica da parte di Wanda, nonostante il suo audio - in cui annuncia il divorzio - abbia fatto il giro della rete.

Il vocale di Wanda Nara

A LAM, noto programma argentino, è stato infatti diffuso il messaggio che l'imprenditrice avrebbe inviato ad una sua collaboratrice. "Carmen, sono venuta in Argentina - si sente nel vocale attribuito a Wanda Nara -perché sto divorziando da Mauro. Sto organizzando il divorzio al momento. Starò ancora qualche giorno e poi tornerò a prendere tutto il necessario. Sto organizzando le cose per il divorzio perché non ne posso più”. Icardi ha inoltre cambiato di nuovo la sua immagine del profilo optando per una in cui bacia appassionatamente la sua dolce metà. Dunque allarme (l'ennesimo!) rientrato?