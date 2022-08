Nadal, la moglie ricoverata: problemi con la gravidanza

Mery Perellò, la moglie di Rafael Nadal, è stata ricoverata in ospedale, a Palma. La donna, 34 anni, è in dolce attesa: il parto è previsto per ottobre ma la gravidanza non sta procedendo nel migliore dei modi. Come si legge sulla stampa spagnola, i medici hanno consigliato alla signora Nadal di trascorrere qualche giorno sotto osservazione per precauzione e per evitare ulteriori complicazioni.