Nadal e il segreto del successo: svelato il motivo dei tic ripetuti ossessivamente

LONDRA (Regno Unito) - La notizia del giorno è la vittoria-capolavoro di Rafa Nadal , più forte non solo del suo avversario nei quarti di Wimbledon, Fritz, ma anche dell'infortunio rimediato durante il match. Ma il fuoriclasse maiorchino non fa parlare di sé solo per la mole infinita di successi collezionati in carriera e per lo straordinario talento, ma anche per una serie di gesti e comportamenti, spesso erroneamente definiti come scaramantici , che ripete ossessivamente in ogni incontro. Scopriamoli tutti.

Nadal e l'ossessione per gli asciugamani

Scherzandoci su, si potrebbe dire che ogni donna vorrebbe ricevere dal proprio uomo le stesse attenzioni che ricevono gli asciugamani da Nadal. Il tennista spagnolo segue rigidamente una precisa procedura in merito, sia per quelli presenti in panchina, sia per quelli a bordocampo collocati vicino alla postazione riservata ai raccattapalle. Tutti vengono minuziosamente ripiegati. Celebre è l'episodio capitato durante la sfida vinta contro Zverev al Roland Garros a causa dell'infortunio rimediato dal tedesco: trovato un filo di troppo sul proprio asciugamano, Nadal si è affrettato a rimuoverlo con i denti, per poi ripiegarlo e collocarlo al proprio posto.

Nadal e il tic delle bottigliette d'acqua

Ultimo, ma non per importanza, è il famoso "tic delle bottigliette d'acqua": dopo aver testato la giusta temperatura, Nadal si preoccupa di porre i pet secondo uno schema preciso, uguale in ogni occasione, al millimetro, in modo tale che siano tutti perfettamente allineati. A chi gli ha chiesto spiegazioni in merito, però, lo stesso maiorchino ha rispedito al mittente l'ipotesi scaramantica, definendo questi suoi comportamenti un semplice modo per "riordinare la testa".