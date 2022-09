Putin spaventa il mondo: "Pronti a usare armi nucleari se attaccate la Russia"

Vladimir Putin ancora contro l'Occidente. "Se l'integrità territoriale del nostro Paese viene minacciata, per proteggere la Russia e il nostro popolo useremo certamente tutti i mezzi che sono a nostra disposizione", ha affermato in un atteso discorso alla nazione giunto all'indomani della convocazione del referendum in quattro regioni occupate nell'est e nel sud dell'Ucraina, per la loro annessione alla Russia .

"Non è un bluff"

"Non è un bluff", ha aggiunto Putin, che nel corso del suo intervento ha annunciato la mobilitazione parziale. "Voglio ricordare che il nostro Paese dispone anche di vari mezzi di distruzione", ha detto ancora riferendosi alle armi nucleari. "L'obiettivo dell'Occidente è di indebolire, dividere e infine distruggere il nostro Paese. Dicono apertamente che nel 1991 sono stati in grado di spaccare l'Unione Sovietica e ora è giunto il momento per la Russia stessa, che dovrebbe disintegrarsi in molte regioni", ha rimarcato Putin per poi concludere: "È nostra tradizione storica e destino del nostro popolo fermare coloro che cercano il dominio mondiale, che minacciano di smembrare e rendere schiava la madrepatria. È quello che stiamo facendo ora, e credo nel vostro sostegno".

Esauriti i voli in partenza dalla Russia

Il Guardian ha rivelato nelle scorse ore che quasi tutti i voli in partenza dalla Russia sono stati esauriti in poche ore dopo le dichiarazioni fatte da Putin, che ha annunciato una mobilitazione parziale dei riservisti. Stando ai dati di Google Trends si è registrata un'impennata nelle ricerche di Aviasales, il sito web più popolare in Russia per l'acquisto di voli, in seguito all'annuncio del presidente russo. I voli da Mosca verso Georgia, Turchia e Armenia, destinazioni che consentono ai russi di entrare senza visto, sono andati esauriti dopo pochi minuti.