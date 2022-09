Aurora Ramazzotti conferma la gravidanza: "Sì, sono incinta"

Dopo settimane di gossip e speculazioni Aurora Ramazzotti ha finalmente confermato la sua gravidanza. La figlia di Michelle Hunziker ha dato l'annuncio su Instagram, dove ha postato un video ironico in cui ripercorre tutte quelle volte in cui era stato scritto o vociferato che lei fosse in dolce attesa. Indiscrezioni sempre false, fino ad arrivare ad oggi, 23 settembre: nello sketch si vede il fidanzato Goffredo Cerza che le porta ciambelle e cheeseburger, ma a lei non vanno bene e si lamenta del fatto che il panino non fosse come lei voleva, perché desiderava il bacon. Quindi Goffredo le domanda: "Ma non è che sei incinta?". E Aurora non può che rispondere: "Ma sì, amore, ma ce la fai? Guarda cosa abbiamo allestito, poi lo sa tutta Italia".