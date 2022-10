Wanda Nara e L-Gante a letto insieme, spuntano le foto: la reazione di Icardi

Sensualità e passione tra Wanda Nara e L-Gante . Il cantante 22enne ha postato su Instagram alcune immagini in cui è a letto con l'imprenditrice. Immagini tratte dal videoclip della nuova canzone del rapper che uscirà a breve. "Quindi mi ami mamma, o mi odi mamma. L'ultimo romantico", è la didascalia del post. Come ha reagito Mauro Icardi a tutto questo? Il calciatore sarebbe andato su tutte le furie, come spifferato da Juan Etchegoyen a Mitre Live.

La telefonata di Mauro Icardi

"Icardi ha telefonato subito a Wanda, le ha chiesto di tornare in Turchia e farla finita con questa farsa mediatica. Mauro non sa più che parole usare: è arrabbiato e allo stesso tempo triste", ha spiegato la fonte aggiungendo: "Il Galatasaray non è contento di quello che sta combinando l'attaccante, che in questo modo rischia di finire la sua carriera prima del previsto".