Twitter e la spunta blu a pagamento: Elon Musk provoca ancora

Sta facendo molto discutere la scelta di Elon Musk, nuovo proprietario di Twitter, di rendere il social network a pagamento. L'imprenditore ha deciso di far pagare un abbonamento a tutte le persone che vogliono certificare il proprio account con la famosa spunta blu. Inizialmente si era parlato di un costo di 20 dollari al mese, infine si è deciso per 8 dollari. Le polemiche non sono mancate ma Musk appare oggi irremovibile.