Wanda Nara e L-Gante si sono baciati in pubblico per la prima volta

BUENOS AIRES (Argentina) - Il primo bacio non si scorda mai. Quello intercettato tra Wanda Nara e L-Gante non sarà stato di certo il primo, ma è sicuramente inedito per le telecamere di Socios del Espectáculo , trasmissione televisiva che ha catturato il primo momento romantico della coppia mentre era in pubblico.

Due cuori e una partita

Dopo le forti ripercussioni generate dalle immagini del bacio, la coppia è uscita allo scoperto e ha condiviso le foto della serata di ieri in cui hanno condiviso la passione per l’Argentina. Nelle immagini pubblicate, Wanda Nara e L-Gante si godono la semifinale dei Mondiali di calcio tra Argentina e Croazia vinta dai sudamericani per 3-0. Il musicista ha postato la foto con la sua nuova compagna insieme a un'emoji significativa di un cuoricino rosso come segno del grande momento che stanno vivendo in questo periodo.