Wanda Nara in Qatar, un dettaglio fa infuriare i social: "Ipocrita"

Ennesima bufera su Wanda Nara. Il motivo? I Mondiali in Qatar! Qualche giorno fa l'ex moglie di Mauro Icardi aveva spiegato il motivo per il quale non era volata a Doha dato il suo impegno nel mondo del calcio. "Avevo la possibilità di andare ma ci sono tante cose che non condivido su come affrontano lì i problemi. Avevo progetti con Telefe e ho detto loro la mia posizione. Hanno capito", ha rivelato su Instagram Wanda, tirando implicitamente in ballo la tanto discussa questione dei diritti umani in Medio Oriente. Ad esempio molti cantanti, del calibro di Rod Stewart e Shakira, si sono rifiutati di cantare alla cerimonia di apertura proprio come protesta nei confronti del Paese. Peccato però che poi l'ex opinionista del Grande Fratello Vip abbia cambiato idea...