Baba Vanga, le oscure profezie per il 2023: Terra a rischio sopravvivenza

Il 2022 si appresta ad uscire di scena, aprendo il sipario al nuovo anno. Cosa riserverà il 2023? Nel corso della storia molte persone hanno dimostrato grandi capacità nel prevedere eventi futuri, spesso tragici, e tra loro c'è anche la veggente Baba Vanga, nota al mondo come la "Nostradamus dei Balcani", in grado di predire l'attacco alle Torri Gemelle e il Covid-19. Per il 2023 Baba Vanga ha "visto" 5 nuovi e spiacevoli avvenimenti, ecco quali.