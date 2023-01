Shakira e il duro messaggio contro Piqué: arriva il gesto della moglie di Messi

Augurando un felice anno nuovo a tutti i suoi fan, Shakira non ha potuto fare a meno di lanciare una frecciatina all'ex compagno Gerard Piqué , che l'ha tradita con la giovane Clara Chia Marti. “Sebbene le nostre ferite continuino ad essere aperte in questo nuovo anno, il tempo ha le mani di un chirurgo. Anche se qualcuno ci ha tradito , dobbiamo continuare a fidarci. Di fronte al disprezzo, continua a valorizzarti. Perché ci sono più persone buone che indecenti. Più persone empatiche che indolenti. Meno se ne vanno e più restano al nostro fianco", ha scritto la popstar colombiana per poi aggiungere: "Le nostre lacrime non sono sprecate , annaffiano il terreno su cui nascerà il futuro e ci rendono più umani, cosicché con il crepacuore possiamo continuare ad amare".

Tra i tanti commenti di stima e sostegno che Shakira ha ricevuto non è passato inosservato quello di Antonela Roccuzzo, la moglie di Messi. La donna ha lasciato alcuni cuori sull'account social della cantante. E non è la prima volta: già qualche tempo fa Antonela aveva lasciato le stesse emoticon quando la musicista aveva parlato pubblicamente dei problemi di salute del padre.

Il rapporto tra Shakira e Antonela Roccuzzo

Gesti importanti che spazzano via i gossip degli ultimi anni: per un lungo periodo si è infatti parlato di una certa antipatia tra la Roccuzzo e Shakira. Secondo alcuni la moglie di Messi non avrebbe mai sopportato l'artista per via della sua amicizia con la modella Nuria Tomas, ex fidanzata di Piqué. Col tempo però pare che tra le due wags sia nato un bel legame di stima e rispetto reciproco...