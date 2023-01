Piqué provoca Shakira a bordo di una Twingo!

Gerard Piqué non si è lasciato intimorire dalla canzone di Shakira, quella in cui la cantante accusa apertamente lui e la nuova fidanzata Clara Chia Marti. Anzi, lo sportivo ne ha approfittato per ottenere nuovi e vantaggiosi accordi commerciali. "Hai scambiato una Ferrari con una Twingo, hai scambiato un Rolex con un Casio", canta la popstar colombiana in 'Music Session #53'.