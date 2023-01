De Rossi, che show con Sarah al concerto di Robbie Williams

Daniele De Rossi scarica lo stress accumulato durante la sfida tra la sua SPAL e l'Ascoli, terminata 1-1 , godendosi il concerto di uno dei suoi idoli musicali, Robbie Williams , protagonista dello show all' Unipol Arena di Bologna .

"Doppia coppia" sugli spalti con Cattelan e Sauer

Sugli spalti per la pop star britannica, uno scatenato De Rossi con la moglie Sara Felberbaum e una nota coppia di amici: Alessandro Cattelan e Ludovica Sauer, Una serata d spensieratezza e di canzoni da cantare a squarciagola, dalla celebre "Rock DJ" alla cover di "Don't look back in anger" degli Oasis.