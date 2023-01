Keita, attacco al veleno contro Icardi e Wanda Nara: "Sono stupidi, ecco la verità"

Mauro Icardi sperava di aver messo un punto a tutto il polverone che si è alzato nelle ultime ore e che ha coinvolto lui, Wanda Nara e l'ex compagno ai tempi dell'Inter Keita . E invece, come era facilmente prevedibile, è arrivata la replica dell'ex Lazio e di sua moglie Simona, tirati in ballo nel presunto tradimento di Wanda con Keita .

Il giornalista Juan Etchegoyen ha ammesso su Twitter di aver contattato Keita e sua moglie Simonae di aver parlato con loro di tutta l vicenda, riportando sui social i virgolettati del confronto. "Vivono di questo, di queste notizie, ma noi non vogliamo avere niente a che fare con questo ", ha dichiarato Simona. "Oggi ha coinvolto noi, domani magari toccherà a qualcun altro, come ti viene in mente di dire una cosa del genere. Abbiamo passato dei compleanni insieme da colleghi di lavoro, abbiamo avuto un rapporto cordiale", ha spiegato Keita a Etchegoyen.

"Wanda Nara e Icardi sono degli stupidi"

"Non ci piace questa vita, loro vivono così e ti mangiano la testa, sono davvero stupidi, sono dei bambini, non voglio che i nostri nomi vengano accostati ai loro, non ci vogliamo nemmeno prendere un caffè", ha proseguito la moglie dell'ex Lazio. Poi ha concluso: "Mio marito è un calciatore e non fa gossip, non voglio che queste persone mettano il mio nome da nessuna parte. Il mio nome non deve essere accostato a queste persone".