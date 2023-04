Mara Venier dai carabinieri: denuncia dopo l'insulto partito dall'account Mediaset

Mara Venier e Mediaset: cosa è successo

Tutto è iniziato domenica pomeriggio, quando la prima è apparsa a sorpresa in un video messaggio a Domenica In durante l'intervista all'amica Gabriella Labate (moglie di Raf). Un'apparizione che ha fatto chiacchierare parecchio sui social network ed è stato ripostato da diversi utenti, tra cui il blogger Fabio Fabbretti. Tra i commenti in bella vista ne è apparso uno fuori programma, firmato da QuiMediaset (account ufficiale dell'azienda), che ha così commentato: “Che cosa antipatica. tr**e mi pare azzeccato Silvy“. Il tweet offensivo ha subito fatto il giro del web provocando indignazione. QuiMediaset ha provato a difendersi con queste parole: “Informazione di servizio. Abbiamo rilevato un accesso anomalo al nostro profilo. A seguito dell’intervento tecnico necessario, potremo avere malfuzionamenti dell’account. Ci scusiamo per il disagio".

Il comunicato Mediaset dopo gli insulti a D'Urso e Venier

"Cari lettori, ieri si è verificato un fatto gravissimo. Con l’account QuiMediaset è stato pubblicato un commento vergognoso, offensivo nei confronti di persone per cui Mediaset prova stima e affetto – si legge in un comunicato in cui non vengono mai fatti i nomi di Barbara D'Urso e Mara Venier– Abbiamo accertato che il fatto è stato generato da un grave incidente. Ci scusiamo comunque pubblicamente con i destinatari e con tutti i nostri follower. Ora le condizioni di funzionamento del profilo sono state ripristinate“.