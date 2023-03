Insulti shock a D'Urso e Venier, arrivano le scuse di Mediaset

Mediaset ha chiesto ufficialmente scusa per il tweet shock contro Barbara D'Urso e Mara Venier. Tutto è iniziato domenica pomeriggio, quando la prima è apparsa a sorpresa in un video messaggio a Domenica In durante l'intervista all'amica Gabriella Labate (moglie di Raf). Un'apparizione che ha fatto chiacchierare parecchio sui social network ed è stato ripostato da diversi utenti, tra cui il blogger Fabio Fabbretti. Tra i commenti in bella vista ne è apparso uno fuori programma, firmato da QuiMediaset (account ufficiale dell'azienda), che ha così commentato: “Che cosa antipatica. tr**e mi pare azzeccato Silvy“. Un commento che ha, ovviamente, scatenato il caos.