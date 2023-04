Il marito di Mara Venier: "Io geloso di Jerry Calà? Ecco la verità" e tira una frecciata al Napoli

Nicola Carraro, il marito di Mara Venier, ha rotto il silenzio su Jerry Calà . Dopo l'infarto di quest'ultimo la conduttrice Rai è stata travolta dalle critiche per la sua vicinanza all'attore, con il quale è stata sposata negli anni Ottanta. Una polemica che ha spinto zia Mara ad uno sfogo a Domenica In , proprio durante l'intervista a Jerry: "Voglio chiarire. Io e Jerry siamo stati per otto anni compagni di vita, c'è stato anche un matrimonio all'estero poi annullato. Ci siamo lasciati ma dalla fine del rapporto è nata un'amicizia così profonda e importante, fondamentale per le nostre vite. Questa è la dimostrazione che quando ci si lascia si può recuperare affetto, amore e comprensione. Nicola è il primo a voler bene a Jerry, siamo una grande famiglia, siamo tutte persone che si amano, si vogliono bene. Alcune cose che scrivete possono anche ferire". Ora a dire la sua è stato Carraro...

Cosa pensa il marito di Mara Venier di Jerry Calà

"Ma non sei geloso di Jerry, grande amore di Mara?", ha chiesto una follower su Instagram. "L'ho conosciuto prima io, è un mio amico e poi non amo le persone gelose", ha risposto Nicola Carraro, più che mai sicuro del suo legame con Mara Venier che è solido ormai da tanti anni. La coppia è convolata a nozze nel 2006: per entrambi si è trattato del secondo matrimonio. Sul suo account social Nicola ha poi postato alcuni video dell'ultima puntata di Domenica In non esitando a lanciare una frecciatina al Napoli di Spalletti...

Napoli-Milan e il marito di Mara Venier

Nel corso dell'intervista a Jerry Calà Mara Venier ha ribadito in diretta, e con foga, il suo tifo per il Napoli, scatenando così il marito Nicola Carraro, che è invece milanista. A distanza di qualche giorno l'uomo si è così 'vendicato' sui social network con una stoccata: "Che giornata ieri, emozioni a non finire e anche 4 pulpet al Napoli".